Meksika’da ‘kadınların sevgilisi’ pembe dizi oyuncusu, devlet başkanlığına aday

Meksika'da gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin sürpriz bir adayı var: Ünlü pembe dizi oyuncusu Eduardo Verastegui...

Sozcu.com.tr

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Meksika’nın ünlü pembe dizi oyuncusu Eduardo Verastegui, gözünü devlet başkanlığı koltuğuna dikti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan “dostum” diye bahseden aşırı sağcı Verastegui, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Meksika sağını birleştirerek zafer kazanmak istiyor.

Reuters’a konuşan 49 yaşındaki Verastegui, temel hedefinin kürtaj hakkını geri almak olduğunu söyleyerek kürtaj ameliyatı yapan doktorların hapse atılması gerektiğini savundu. Siyasi deneyimi olmayan ama rol aldığı filmlerle ülkede büyük bir hayran kitlesine sahip Verastegui, “Biz Katolik karşıt bir hükümet tarafından yönetilen Katolik bir ülkeyiz” dedi.

Verastegui, Trump’ın yanı sıra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı da örnek aldığını ifade etti.

Sağcı ideolojiye sahip bazı filmlerin yapımcılığını da üstlenen Verastegui’nin seçimlere aday olmak için ocak ayına kadar 1 milyon imza toplaması gerekiyor. Bazı siyaset uzmanları, ünlü oyuncunun sahip olduğu servetle desteğini artırabileceğine inanıyor.

Son dönemde ABD sınırındaki göçmen krizi ve büyüyen çete savaşlarıyla gündemden düşmeyen Meskika’da, seçimlerin favorileri solun adayı Claudia Sheinbaum ve merkez sağın desteğini alan Xochitl Galvez.

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