Melania Trump seçim öncesi harekete geçti: Evlilik sözleşmesini yeniliyorlar

Gelecek yıl yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde aday olmaya hazırlanan eski başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İlişkileri sık sık gündem olan ve haklarında birçok iddianın ortaya atıldığı ABD’nin eski başkanı Donald Trump ve eski bir manken olan eşi Melania Trump hakkında yeni bir iddia gündemde…

ABD medyasına konuşan çifte yakın kaynaklar Melania Trump’ın 2024 başkanlık seçimleri öncesinde “sessizce” evlilik öncesi anlaşması üzerinde müzakere ettiğini öne sürdü. Trump’ın olası bir zafer kazanması durumunda çiftin anlaşma üzerinde bazı maddeleri yeniden görüştüğü belirtildi.

2005 yılında evlenen çifte yakın kaynaklar, “Melania ve ekibi sessizce evlilik anlaşmasında yeni düzenlemeler yapıyor. Melania evlilik öncesi sözleşmesini en az 3 kere yeniden düzenledi” dedi. Fakat Melania’nın isteğinin elde edeceği para olmadığı, 17 yaşındaki çocukları Barron’a daha fazla gelir elde etmek olduğu kayıtlara geçti.

ÖNCELİĞİ OĞLUNA VERECEK

Yeni anlaşma kapsamında Melania’nın eline geçecek para ve gayrimenkullerde de artış olacağı böne sürüldü. New York Post’a konuşan bir diğer kaynak ise, “Kendisine daha fazla para verilmesini istediğini biliyorum. Fakat ayrıca anladığım kadarıyla Barron’a verilecek paranın da artmasını istiyor” dedi.

Özellikle son dönemde Trump’a yönelik yolsuzluk suçlaması sebebiyle böyle bir anlaşma yapılmasının kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi. Trump’ın suçlu bulunması durumunda yüz milyonlarca dolar ödeme yapması bekleniyor. Bir kaynak, “Trump bu dava süreci sonunda da halen çok zengin olmaya devam edecektir. Fakat giderek artan yasal süreç harcamaları sebebiyle Melania ve oğlunun daha sağlam bir geleceği için bu anlaşmanın yeniden yapılması kritik önem taşıyor. Bu anlaşmanın gözden geçirilmesi, onun Trump’tan boşanacağı anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Altına kaçıran devlet başkanı kameralar önünde böyle zorlandı

İlginizi Çekebilir Böylesi duyulmadı: Çalışanlarına cinsellik yaşamaları için izin veriyor