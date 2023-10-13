MSB: Gazze için hazırlanan yardımlar Mısır’a ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet A400M uçağı ile Mısır'a ulaştırıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan yardımların Mısır’a ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı üzere Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır’a ulaştırdı. El Ariş Havaalanı’na inen uçaklarımızdaki yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi” denildi. (DHA)