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Putin imzaladı: Dost ülkeler yasak kapsamından çıkarıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin, imzaladığı kararnameyle, dost ülkeleri, petrol ve petrol ürünlerinin tavan fiyat altında tedarikine yönelik yasak kapsamından çıkardı.

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Putin imzaladı: Dost ülkeler yasak kapsamından çıkarıldı

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