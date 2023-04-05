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Reuters: Muharrem İnce, Erdoğan’ın can simidi olabilir

Türkiye'de kritik seçimler için geri sayım devam ederken İngiltere merkezli haber ajansı Reuters dikkat çekici bir analiz yayınladı. Analizde cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için kurtarıcı olabileceğinin sinyali verildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:28 - 05 Nisan 2023 Güncellenme:
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Reuters: Muharrem İnce, Erdoğan’ın can simidi olabilir
14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken uluslararası kamuoyunun gözü de Türkiye’nin üzerinde… Birçok medya kuruluşu seçim ile ilgili analiz ve yorumlar yayınlamaya devam ederken, İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ise dün dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Reuters’ın, “Ayrıksı aday, kafa kafaya giden seçimlerde Erdoğan’a can simidi olabilir” başlığıyla hazırladığı haberde, “Bazı anketler ana muhalefet bloğunun Erdoğan’ı yendiğini gösteriyor fakat üçüncü partiden aday olan İnce bu farkı daraltabilir” yorumu yapıldı.

Haberde, İnce’nin 2018’deki seçimlerde de Erdoğan’a karşı kaybettiğine dikkat çekilirken İnce’nin seçim yarışını erken bırakmak istemediğini söylediği de vurgulandı.

Öte yandan Reuters’a konuşan muhalefet bloğundan üst düzey bir yetkili, “İnce’nin adaylığı Erdoğan’ı yenmeyi zorlaştırır fakat İnce’nin ve Sinan Oğan’ın oyları seçim günü yüzde 5’e inerse kazanabiliriz” dedi.

AKP’den üst düzey bir yetkili ise Reuters yapılan gizli bir anketin sonuçlarını paylaşarak İnce’ye desteğin yüzde 8-9 olduğunu iddia etti. Reuters’ın haberinde Erdoğan’a desteğin son dönemde düştüğü de belirtildi.

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