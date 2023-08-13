Rodos açıklarında yelkenli teknede 9 Türk yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi yakınlarından bindikleri yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına seyir halinde olan ve Rodos Adası açıklarında sahte kimliklerle yakalanan 9 Türk'e bugün üç yılı ertelenmek üzere altışar ay hapis cezası verildi.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Marmaris ilçesinden bindikleri 15 metrelik yelkenli tekne ile İtalya'ya giderken, Rodos Adası Lindos kenti açıklarında seyir halinde iken Yunanistan sahil güvenliğinin teknede yaptığı aramada 22 göçmen ile birlikte yakalanan 9 Türk'ün gözaltına alındığı belirtildi.

19 FARKLI KİMLİKLE YAKALANDILAR

Üzerlerinde 19 farklı kimlik çıkan 9 kişinin yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları Rodos Ağır Ceza Mehkemesi'nde Avukat Maria Manolakas tarafından savunmaları yapılan 9 Türk'ün Türk mahkemelerinden ceza almamak için kaçtıkları ve iltica talebinde bulundukları belirtildi. Yelkenli tekneye el konulurken 9 Türk’e üç yılı ertelenmek üzere 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.