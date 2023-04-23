Abone Ol

Rusya’dan Kanada’ya seyahat uyarısı

Ukrayna ile bir yılı aşkın bir süredir savaşın içinde olan Rusya'dan Kanada'ya seyahat uyarısı geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya’dan Kanada’ya seyahat uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşlarını Kanada’ya seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı. Yayınlanan duyuruda, Kanada’da Rus vatandaşlarına yönelik fiziksel şiddet de dahil birçok ayrımcılık vakası yaşandığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan seyahat uyarısında, “Kanada’da etnik köken ve vatandaşlık temelinde Rus vatandaşlarına karşı fiziksel şiddet de dahil olmak üzere çok sayıda ayrımcılık vakası yaşanması nedeniyle, turizm, eğitim ve iş ilişkileri bağlamında bu ülkeye seyahat etmekten kaçınılmasını tavsiye ediyoruz” denildi.

Kanada’da 15 milyon dolarlık altın havalimanından çalındıİlginizi ÇekebilirKanada’da 15 milyon dolarlık altın havalimanından çalındıKanada TV'si, 'devlet destekli medya' etiketi nedeniyle Twitter'dan ayrıldıİlginizi ÇekebilirKanada TV'si, 'devlet destekli medya' etiketi nedeniyle Twitter'dan ayrıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam