Rusya’dan üst düzey yetkililere seyahat yasağı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Moskova yönetiminden dikkat çekici bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Kremlin’in ülke içerisindeki üst düzey yetkililere yönelik baskısı artıyor…

İngiltere merkezli medya kuruluşu Financial Times, Kremlin’in üst düzey yetkililerin pasaportlarına el koyduğunu duyurdu. Gazete, üst düzey yetkililerin ülkeden kaçmalarını ve taraf değiştirmesini engellemek için bu adımın atıldığını aktardı.

Rus güvenlik kuruluşlarının yetkililerin ülke dışındaki seyahatlerini iptal ettirdiği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejimine dair verilerin ve bilgilerin sızmasından endişe edildiği belirtildi. Gazeteye konuşan kaynaklar Rusya’daki elit sınıf üzerinde baskının arttığına dikkat çekildi.

Putin’in sözcüsü Dimitriy Peskov da bazı “hassas” alanlarda çalışanların yurt dışı seyahatlerinin sıkılaştırıldığını doğruladı. Peskov, “Bu konuda sıkı kurallar var. Özel askeri operasyon başladığından beri bu konuya daha fazla ilgi gösteriyoruz” ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir Putin'e ağır darbe: Cafeye saldırı düzenlendi, yandaş blogger öldü