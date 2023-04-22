Sosyete güzeli uyuşturucu kaçakçılığından 2 yıl hapis cezası aldı

Avustralya sosyetesinin tanınan isimlerinden biri olan 27 yaşındaki Alexandra Moss, hakim karşısına çıktı... Fuhuş ve uyuşturucu ticareti başta olmak üzere birçok suçtan gözaltına alınan kadına hapis cezası verildi.

Sozcu.com.tr

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Avustralya, bir dönem sosyetenin gözde isimlerinden olan 27 yaşındaki Alexandra Moss’u konuşuyor…

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Moss dün hakim karşısına çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu için Sydney’nin dışında kiraladığı evde uyuşturucu üreten ve bunun ticaretini yapan ve bunun yanı sıra da “pahalı bağımlılığını” finanse etmek için fuhuş yapmak zorunda kaldığını söyleyen Moss’a hapis cezası verildi.

Hakim karşısına çıkan ve cep telefonundaki fotoğraflar ortaya çıkan 27 yaşındaki Moss, “Günde 1000 dolarlık uyuşturucu bağımlılığım vardı. O yüzden bu işe girdim” dedi. Fotoğraflarda Moss’un torbalar dolusu kokain, esrar ve benzeri kimyasal uyuşturucu maddeleri gösterdiği ve bu sırada gülümseyerek poz verdiği de ortaya çıktı.

Moss’un arkadaşları ve “müşterileriyle” yaptığı yazışmalar da ifşa oldu. 2020 yılının Aralık ayından Nisan ayının 2021 yılına kadar uyuşturucu ticareti yaptığını itiraf eden kadının evinden kilolarca uyuşturucu çıktığı da açıklandı.

“POLİSİN İŞİNİ ÇOK KOLAYLAŞTIRDINIZ”

Hakim John Pickering, “Telefonunuzda işlediğiniz suçların fotoğraflarını ve belgelerini saklayarak polisin işini çok kolaylaştırdınız” dedi.

17 yaşından beri uyuşturucu bağımlılığı olduğunu dile getiren Moss, telefonunda nakit paralar ile çekilmiş fotoğrafı ile ilgili olarak da, “O parayı cinsel ilişkiye girerek elde ettim” dedi. Moss’un avukatı da müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ve bazı nörolojik rahatsızlıkları olduğunu söyledi.

Moss, gözaltına alınmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu ve çok utandığını söylerken, “Eğer gözaltına alınmasaydım çok aşırı dozdan ölmüştüm” dedi.

Hakim ise Moss’a 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Fakat cezasının 23 şubatta başlamasına hüküm getiren hakim, gözaltı ve rehabilitasyon sürecini de dahil etti ve Moss’un en erken 2024 yılının Aralık ayında çıkacağını söyledi.

Ünlü modacı Sandra Moss’un torunu olan Moss’un büyükannesi Pretty Girl Fashion isimli moda ve tasarım şirketini kurmuştu. Moss, büyükannesi sebebiyle sık sık davet ve balolarda boy gösteriyor ve Avustralya sosyetesinin önemli bir figürü olarak tanınıyordu.

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