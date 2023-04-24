Sudan’da kaos: Kaçış devam ediyor

Sudan'da son haftalarda tırmanan çatışmalar ve şiddet uluslararası kamuoyunda endişe yaratmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Sudan’da ordu ve paramiliter grup RSF arasında dokuz gün önce başlayan çatışmaların ardından çok sayıda ülke vatandaşlarını tahliye ederken, Türk vatandaşlarının karayolu üzerinden yapılacak olan tahliyesinin bugün tamamlanması bekleniyor.

Hartum büyükelçiliğinin Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, tahliye işleminin yerel saatle 0845’te başlayacağı ve 22 ila 24 saat süreceği ifade edildi.

Sudan’da geçici olarak iktidarda olan Egemenlik Konseyi’nin başkanı General Abdel Fattah al-Burhan’a sadık ordu birimleri ve konseyin yardımcı başkanı Hemedti olarak bilinen Mohamed Hamdan Dagalo öncülüğündeki Hızlı Destek Güçleri (RSF) adlı milisler arasındaki çatışmalar dokuz gün önce başladı.

Çatışmalarda en az 420 kişi ölürken, milyonlarca kişi su, elektrik ve gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor.

ABD’nin önceki gün Sudan’daki diplomatik personellerini tahliye etme kararı sonrasında birçok ülke de harekete geçti…

İSVİÇRE’NİN BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILDI

İsviçre, 15 Nisan’dan bu yana silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan’ın başkenti Hartum’daki büyükelçiliğini, güvenlik gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “(Sudan) Güvenlik gerekçesiyle Hartum’daki büyükelçiliğimizi kapatıyoruz. Büyükelçilik çalışanı personelimiz ile aileleri tahliye edildi ve güvendeler. Bu, özellikle Fransa olmak üzere ortaklarımızla yaptığımız işbirliği sayesinde mümkün oldu. Destekleri için teşekkürler” ifadeleri yer aldı.

ALMANYA: 101 KİŞİ BERLİN’E GELDİ

Alman yetkililer de bugün bir açıklama yaparak Hartum’dan tahliye süreci ile ilgili detayları paylaştı…

Yapılan açıklamada Alman hava kuvvetlerine ait bir uçakla 101 kişinin Sudan’dan tahliyesinin gerçekleştiği belirtildi. 101 kişinin bugün Berlin’e iniş yaptığı belirtilirken olayların başladığı günden beri toplam 311 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Hartum’dan çıkarılan yolcuların Ürdün üzerinden Almanya’ya gittiği açıklandı.

“İTALYA KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ”

Sudan’daki vatandaşlarını ve görevlilerini tahliye eden bir diğer ülke de İtalya oldu… İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sudan’dan ayrılma talebinde bulunan yurttaşlarının tahliye edildiğini bildirdi.

Başbakan Meloni, gece saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, “Bir günlük endişeli bekleyişin ardından Sudan’dan ayrılmak isteyen tüm yurttaşlarımız tahliye edildi. Onların arasında yabancılar da var. İtalya, kimseyi geride bırakmaz” ifadelerini kullandı.

Bu tahliyenin gerçekleşmesi konusunda çalışan ilgili bakan ve devlet kurumlarına teşekkür eden Meloni, “Ayrıca bu vesileyle sivil bir hükümete yönelik müzakerelerin başlatılabilmesi için savaşa son verilmesi çağrımı yinelemek istiyorum. Sudan’ın barışa ihtiyacı var” yorumunu yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kaotik durumdaki Sudan’ın başkenti Hartum’dan 107’si İtalyan olmak üzere toplamda yaklaşık 150 kişinin önce Cibuti’ye tahliye edildiği oradan İtalyan Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarla İtalya’ya getirileceği belirtildi.

MISIR 436 VATANDAŞI TAHLİYE ETTİ

Mısır, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan’dan 436 vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan’daki 436 vatandaşlarının tahliye işleminin başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Ayrıca bakanlığın bir başka açıklamasında, Sudan’ın başkenti Hartum ve Port Sudan’daki konsolosluk ile Vadi Halfa’daki konsolosluk ofisinin, tahliye işlemleri için Mısır vatandaşlarıyla koordine halinde olduğu belirtildi. Tahliye işlemine dair başka bilgi paylaşılmadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Sudan’da 10 binden fazla Mısır vatandaşı yaşıyor.

Ürdün, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan’dan, Ürdün, Filistin, Suriye, Irak ve Alman vatandaşı olmak üzere 343 kişiyi tahliye eden 4 askeri uçağın Port Sudan Havalimanı’ndan havalandığını duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kraliyetin talimatıyla başlatılan tahliye ile söz konusu 343 kişi başkent Amman’daki Marka sivil havalimanına getiriliyor.

Sudan’dan tahliyeleri yapan uçakların Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait olduğu kaydedildi.

Ürdün, ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) çatışmalarına sahne olan Sudan’daki vatandaşlarını tahliyeye başladığını ilan etmişti. (AJANSLAR)

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