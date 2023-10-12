Trump, Hamas saldırılarını yorumladı: “İsrail hazırlıklı değildi”

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İsrail'i korumaktan başka bir seçeneği olmadığını söyleyerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail'in, Hamas saldırılarına hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Fox News televizyonunda Brian Kilmeade’e röportaj veren Trump, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, “İsrail’i korumak zorundayız, başka seçenek yok” ifadesini kullandı.

Başkan olması durumunda ABD’nin, Hamas saldırılarını önceden tespit edip engelleyeceğine işaret eden Trump, “Netanyahu yaşananlardan ağır zarar gördü. Çünkü hazırlıklı değildi. Netanyahu hazırlıklı değildi, İsrail hazırlıklı değildi. Trump döneminde hazırlıklı olmalarına da gerek kalmazdı” diye konuştu.

Trump, Hamas’ın İsrail’e sızmasına ilişkin, “Kim, İsrail istihbaratının bu sızmayı tespit edemeyeceğini düşünebilirdi ki. Binlerce insan bunun içindeydi. Binlerce insan bunu biliyordu ve görmezden geldi. Bu Netanyahu için iyi bir şey değil” dedi.

TRUMP’TAN İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT’A AHMAK YAKIŞTIRMASI

Trump’ın çatışmalarla ilgili yorumları bununla da sınırlı değil. Times of Israel gazetesinin haberine göre, Florida eyaletine bağlı Palm Beach ilçesinde başkanlık seçim çalışmaları kapsamında konuşan Trump, “2 gece önce, Biden’ın güvenlik ekibinin ‘Umarım, Hizbullah kuzeyden saldırmaz çünkü orası en savunmasız nokta’ şeklindeki ifadelerini okudum” dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant’a “ahmak” yakıştırması yapan Trump, “Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz’ diyen biri ya da savunma bakanları var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın çünkü ‘orası zayıf noktamız’ dedi” diye konuştu.

Trump, konuşmasında, “Bir dakika, Hizbullah çok zekidir. Hepsi çok zekidir. Bunu söylediğimde basının hoşuna gitmez. ‘Çin Devlet Başkanı Şi, 1,4 milyar insanı demir yumrukla kontrol ediyor. Çok zeki adam’ dedim. Ertesi gün beni mahvettiler” ifadelerini kullandı. (AA)

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