Trump hapse gidecek mi? İşte olası senaryolar ve yol haritası

ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın dün hakim karşısına çıkması ve sonrasında yaptığı açıklamalar uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu... Yargı süreci devam eden Trump'ın hapse gönderilip gönderilmeyeceği ise bazı gelişmelere bağlı. İşte o senaryolar...

Sozcu.com.tr

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Kendisine suçlama yöneltilen ilk ABD başkanı olarak tarihe geçen 76 yaşındaki Donald Trump uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı…

2016 yılında yapılan seçimlerden önce porno yıldızı Stormy Daniels ile ilişkisini gizli tutması adına “sus payı” verdiği iddiasıyla hakim karşısına çıkan Trump, dün hakim karşısına çıktıktan sonra yaptığı açıklamalarla iddiaları yalanlayarak, bu yargı sürecinin siyasi olduğunu duyurdu.

Büyük jürinin karar vereceği Trump’ın hapse girme ihtimali ile ilgili olası yol haritaları ve senaryolar ise bazı basit sorularla anlaşılabiliyor…

TRUMP’A HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Trump, sus payı ile ilgili belgelerde sahtecilik yaptığı gerekçesiyle 34 iddiayı yalanladı. Eğer ağır suçtan suçlu bulunursa 4 yıla kadar hapis cezası alma ihtimali var.

SIRADA NE VAR?

Savcılık 15 gün içinde bütün delilleri ve belgeleri toplayarak Trump’ın savunma ekibine vermek zorunda. Bunda büyük jürinin oturumundaki kayıtlar, tanıklardan kanıtlar, mahkeme belgeleri, güvenlik güçlerinin sorguları, telefon ve ses kayıtları da bulunuyor.

Trump’ın avukatları, bu duruşma büyük jüriye ulaşmadan süreci bitirmek istediğini duyurdu. Genelde savunma tarafının bu davayı sonlandırmak için 45 gün süresi olabiliyor fakat hakim daha fazla süre verebilir.

Trump dünkü duruşmadan önce Manhattan’da adil bir yargı süreci olmayacağını söyleyerek başka bir mahkeme tarafından yargılanmak istemişti. Savunma ekibi resmi olarak bunu talep edebilir.

TRUMP NE ZAMAN MAHKEMEYE ÇIKABİLİR?

Bir sonraki duruşma için 4 Aralık tarihi belirlendi. Savcılık 2024 yılının Ocak ayında sürecin başlamasını istediklerini açıklasa da Trump’ın avukat ordusu ise bu tarihi “biraz agresif” bulduklarını açıklayarak gelecek yıl ilkbahar döneminde yargı sürecinin başlamasını önerdi.

Teoride New York’ta savcılar “hızlı duruşma” yaparak 6 ay içerisinde yargı sürecini başlatabilir fakat pratikte bu sürecin çok daha uzun olması bekleniyor. Uzmanlar, Trump’ın mahkemeye çıkmasının bir yıldan fazla sürmesini bekliyor zira Trump’ın süreci ertelemek için birçok başvuru yapma ihtimali çok yüksek.

TRUMP HAPSE GİDEBİLİR Mİ?

Seçim kampanyasının finansmanında suç yapılması New York eyalet yasalarına göre hapis cezası verilmesine sebep olabilir. Fakat Trump suçlu bulunsa bile hapis yatmayabilir. Bir kişinin sicilinin temiz olması ve suçun şiddet içermemesi gibi hafifletici sebepler ceza da hafifletilebilir.

CEZA ALMASI TRUMP’IN SEÇİM KAMPANYASINI ETKİLER Mİ?

2024 yılındaki seçimlerde Cumhuriyetçiler adına yeniden aday olma hesapları yapan Trump’ın önünde bir engel bulunmuyor. Zira yasalara göre ceza almış ya da hapis yatmış kişilerin başkanlık yarışına girmelerini engelleyecek bir madde yok.

Mahkemeye çıkması ya da hapis cezası almanın bir başkanlık adayının seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği henüz bilinmezken, Trump bu zamana kadar bunu değerlendirdi. Cumhuriyetçilerin adayı olmak için mücadele veren Trump, siyasi bağışçılardan geçen hafta 8 milyon dolar bağış toplamayı başardı.

Trump, sahte sabıka fotoğrafının olduğu T-shirtleri satışa çıkararak da para kazandı.

ZAMAN AŞIMI YOK MU?

Aslında bu tür suçlarda zaman aşımı 2 ile 5 yıl arasında değişse de New York yasalarına göre Trump hakkında suçlama yapılması normal. Zira New York yasalarına göre suçlanan kişinin sürekli eyalet dışında yaşaması durumunda yargı süreci başlatılabilir.

ALEYHİNE DAVA AÇILMAK NE DEMEK?

Aleyhine dava açılmak bir savcının bir kişinin suç işlediğine dair resmi bildirim yapması anlamına gelir. Bu süreçte kişiye yöneltilen suçlamalar bildirilir.

Savcı elindeki kanıtları büyük jürinin olduğu vatandaşlara sunar ve kapalı kapılar ardında yapılan oturum ya da oturumlarda bu deliller incelenir. Bazı durumlarda tanıklar ifadeye çağrılır. Büyük jüri daha sonra suçlamalara yetecek kanıt olup olmadığını gizlice oylayarak süreci bitirebilir ya da devam ettirebilir. Büyük jüride 16 ile 23 kişi yer alırken bir karar verilmesi için bunların en az 12’sinin ortak karar vermesi gerekiyor.

Hakkında soruşturma başlatılan kişi suçunu kabul edebilir, suçunu reddebilir ya da savcılarla bir anlaşma yoluna gidebilir. Eğer suçunu kabul etmezse hakim kefalet belirleyerek ön duruşma ve duruşma için tarih belirleyebilir.

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