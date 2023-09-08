Türkiye Başkonsolosluğu önünde Kur’an-ı Kerim’e saldırı
Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu önünde, kimliği belirsiz bir kişi Kur'an-ı Kerim'in İngilizce baskısını yere atarak tekmeledi.
Olay, yerel saatle 10:46 civarında gerçekleşti. Türkevi binasının ana girişinin önüne gelen kişi, elinde tuttuğu kitabı yere attı ve tekmelemeye başladı.
Türkevi güvenlik görevlileri, hızla bina dışına çıkarak müdahale etti ve kimliği belirsiz kişiyi Türkevi binası önünden uzaklaştırdı.
Söz konusu kitabın Kur’an-ı Kerim’in İngilizce baskısı olduğu anlaşıldı.
Olay hakkında New York Polis Departmanı (NYPD) ve Diplomatik Güvenlik Birimi (DSS) yetkililerine bilgi verildi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, kimliği belirsiz kişinin Türkevi önünde elindeki kitabı yere attığı ve daha sonra tekmelediği görülüyor. (AA)