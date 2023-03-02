‘Türkiye’den yola çıkan göçmenlerin rotası İtalya’ya çevrildi’

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, "Yunanistan'ın uyguladığı katı politikalar, denizdeki düzensiz göç rotasını İtalya'ya yönlendirebilir" dedi.

Sozcu.com.tr

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İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Yunanistan’ın katı sınır politikaları nedeniyle düzensiz göçmenlerin Yunanistan yerine İtalya’ya gitmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun İzmir kıyılarından yola çıktıktan günler sonra İtalya’nın güneyi açıklarında kayaya çarparak Pazar günü batması sonucunda 16’sı çocuk en az 67 kişi hayatını kaybetmişti. Kazadan kurtulanlar, botun içinde 200 kadar yolcu olduğunu iddia ederlerken, onlarca kazazedeye hâlâ ulaşılamadı. Kurtarma görevlileri, bottaki yolcuların çoğunun Afganistan’dan, geri kalanınınsa Pakistan, İran, Somali ve Suriye’den olduğunu açıkladı.

İtalyan sahil güvenliği ve polisinin göçmen botunun batmasını önlemek için daha fazla şey yapma olanağının olup olmadığı İtalya’da tartışılıyor.

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi’ye devlet televizyon kanalı RAI’deki bir röportajda, Türkiye’den yola çıkan göçmenlerin neden daha yakın olan Yunanistan’a değil de İtalya’ya gittikleri soruldu. Piantedosi, “Yunanistan bu rota üzerinden gelenlere katı kısıtlama politikaları uyguluyor. Avrupa Birliği’nin (AB) incelemekte olduğu geri itme uygulaması da buna dahil” dedi.

Kazadan kurtulanlara bu konunun sorulacağını belirten Piantedosi, “Bu durum, onların doğrudan İtalya’ya gelme kararını muhtemelen etkilemiş olabilir” diye konuştu.

Düzensiz göçmenlerin İtalya’ya gitmek için dayanıksız deniz araçlarıyla daha uzun deniz mesafesi almaları nedeniyle ölümlü kazaların meydana gelme riski artıyor. (Reuters)

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