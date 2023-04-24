Türkiye’nin yakından tanıdığı ismin lüks jet seyahatleri tepki çekti

2021'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyareti sırasında yaşanan "kanepe krizinin" baş aktörlerinden olan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in özel jetlerle yaptığı seyahatler başını ağrıttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye kamuoyunun 2021’de yaşanan “kanepe kriziyle” yakından tanıdığı Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa’da tartışma yarattı…

Avrupa’nın çok okunan gazetelerinden Le Monde, Michel’in 2022 yılında özel jetlerle yüzbinlerce euroluk seyahatler gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı.

Gazete 47 yaşındaki Michel’in “ihtiyaç olmamasına rağmen” bu seyahatleri gerçekleştirdiğini yazarken, “İklim krizine karşı düzenlenen bir etkinliğe özel jetle gitti” yorumuna yer verdi.

Gazete Michel’i “iki yüzlü” olarak tanımlarken, “Listede de görüldüğü üzere Michel geçen yıl en az 700 bin euroyu Luxaviation isimli şirketin özel jetleriyle seyahate harcadı” ifadelerini kullandı.

TREN YERİNE ŞOFÖRLE GİTTİ

Michel’in gittiği ülke ve şehirlere tarifeli uçuşların sık ve yoğun bir şekilde olduğuna dikkat çekilirken öne çıkan harcama listesi de şu şekilde oldu:

26 Ocak 2022- Viyana’da Başbakan Karl Nehammer’i ziyaret etti. 20.553 euro harcandı.

9 Şubat 2022- Berlin’de Başbakan Olaf Scholz ile görüştü. 37.500 euro harcandı.

16 Şubat 2022- Paris’te yemeğe katıldı. 35.750 euro harcandı.

Strasburg’da 5 farklı uçuş yaptı- 12.250 euro ile 35 bin euro arasında harcandı.

Kasım 2022- Mısır’daki İklim Zirvesi COP27’ye katıldı. Ursula von der Leyen ile kullandığı uçak için 103.632 euro ödendi. Bunun yarısı ise 50.550 euro.

1 Aralık 2022- Çin’e gitti. 460 euro harcandı.

Michel’in seyahatlerinde uçak yerine tren kullanabileceği ve bu ulaşım aracını tercih etmemesi eleştirilerin odağında olurken, 2022’de Paris’e yaptığı bir yolculuğu şoförlü özel aracıyla yaptığına dikkat çekildi. Michel’in Paris’e tren ile 1 saat 20 dakikada gidebileceği fakat bunun yerine doğaya ve ekonomiye zarar veren bir yöntemi tercih ettiği aktarıldı.

ANKARA’DA NE OLMUŞTU?

2021 yılının başında Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel arasında bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

Michel, Erdoğan’ın yanındaki tekli koltuğa otururken von der Leyen’e özel koltuk olmaması sebebiyle von der Leyen kanepeye oturmak zorunda kalmıştı.

von der Leyen’in karşısına da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oturmuştu. Başta bu planın arkasında Ankara’daki düzensizlik olduğu iddia edilse de daha sonra krizin arkasında Avrupa Birliği içindeki plansızlığın olduğu öğrenilmişti.

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