Ukrayna: Rusya’ya ait 35 İHA imha edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın İran yapımı 35 Shahed İHA ile saldırdığını ve 35'inin de Ukrayna tarafından imha edildiğini duyurdu. Ayrıca ülke genelinde füze ve hava saldırıları düzenlendiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Rusya’nın dün Ukrayna’nın farklı bölgelerine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “Rusya dün gece Harkiv, Herson, Mıkolayiv ve Odesa bölgeleri başta olmak üzere birçok kente yönelik 16 füze saldırısı düzenledi” denildi.

Ayrıca, Ukraynalı askerlerin bulunduğu mevzilere ve meskun mahallelere yönelik 61 hava saldırısı ve 52 düşman saldırısının kayıt altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ne yazık ki, ölü ve yaralı siviller var, yüksek bir bina, evler ve diğer sivil altyapı hasar gördü. Ukrayna genelinde daha fazla Rus füze ve hava saldırısı olasılığı yüksek. Düşman odağını Lyman, Bahmut, Avdiyivka ve Mar’inka yönleri üzerinde yoğunlaştırıyor. Bahmut ve Marinka şehirleri için şiddetli çatışmalar devam ediyor. Genel olarak geçtiğimiz gün cephenin belirtilen kesimlerinde 55 düşman saldırısı püskürtüldü” denildi.

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Ruslar hala Bahmut'u 9 Mayıs'a kadar ele geçirmeyi umuyor