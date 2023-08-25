Ukrayna: Wagner savaşçıları Rusya’ya dönüyor

Ukrayna Sınır Koruma Kurumu, Belarus'taki Wagner savaşçılarının sayısının azaldığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Sınır Koruma Kurumu (DPSU) Sözcüsü Andriy Demchenko, Wagner lideri Yevgeniy Prigojin dahil üst düzey Wagner yöneticilerinin düşen uçağın yolcu listesinde yer almasından sonra Belarus’taki Wagner güçlerinin sayısının azaldığını açıkladı.

DPSU Sözcüsü Demchenko, bir televizyon kanalına yaptığı ve bugün DPSU tarafından paylaşılan açıklamasında, “Rusya’daki uçak kazasından önce bile Belarus’taki Rus paralı askerlerin sayısının azaldığını kaydetmiştik. Belirgin bir şekilde değil ama kademeli olarak Belarus’taki Wagner savaşçısı sayısı azalıyor” ifadelerini kullandı.

Demchenko büyük bir çoğunluğun Rusya’ya gittiğini vurguladı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 3 Ağustos’ta Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Belarus’ta yaklaşık 4 bin Wagner askerinin olduğunu, Polonya ve Litvanya’nın doğu sınırlarını güçlendirmeye devam ettiğini belirtmişti. (DHA)

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