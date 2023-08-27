Abone Ol

Usame Bin Ladin’i öldüren asker gözaltına alındı

2010'da saklandığı evde öldürülen Taliban lideri Usame Bin Ladin'i öldüren askerlerden olan Robert J. O'neill, Teksas'ta gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:08 - 27 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Usame Bin Ladin’i öldüren asker gözaltına alındı

Taliban lideri Usame Bin Ladin’e 2010’da düzenlenen baskına katılan ve Bin Ladin’i vurduğu kayıtlara geçen eski asker Robert J. O’neill’ın Çarşamba günü Teksas’ta gözaltına alındığı açıklandı.

O’neill’ın sicilinin kabarık olduğu belirtildi.

Frisco’da bulunan O’neill’ın saldırı ve sarhoşluktan gözaltına alındığı belirtildi. Taliban liderini öldüren özel asker timi Seal Team Six bünyesinde yer alan ve Bin Ladin’i öldüren isim olarak bilinen O’neill’ın 3500 dolar kefalet ödediği ve serbest bırakıldığı açıklandı.

O’neill’ın ne yaptığı tam olarak açıklanmadı.

Eski askerin sicilinin kabarık olduğu da açıklandı. O’neill en son 2016’da alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmıştı.

Trump'ın sabıka fotoğrafı zengin etti: Milyonlarca dolar kazandıİlginizi ÇekebilirTrump'ın sabıka fotoğrafı zengin etti: Milyonlarca dolar kazandıTrump'ın sabıka fotoğrafı sosyal medyayı salladıİlginizi ÇekebilirTrump'ın sabıka fotoğrafı sosyal medyayı salladı
asker Taliban
X Reklam