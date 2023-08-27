Usame Bin Ladin’i öldüren asker gözaltına alındı

2010'da saklandığı evde öldürülen Taliban lideri Usame Bin Ladin'i öldüren askerlerden olan Robert J. O'neill, Teksas'ta gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Taliban lideri Usame Bin Ladin’e 2010’da düzenlenen baskına katılan ve Bin Ladin’i vurduğu kayıtlara geçen eski asker Robert J. O’neill’ın Çarşamba günü Teksas’ta gözaltına alındığı açıklandı.

Frisco’da bulunan O’neill’ın saldırı ve sarhoşluktan gözaltına alındığı belirtildi. Taliban liderini öldüren özel asker timi Seal Team Six bünyesinde yer alan ve Bin Ladin’i öldüren isim olarak bilinen O’neill’ın 3500 dolar kefalet ödediği ve serbest bırakıldığı açıklandı.

O’neill’ın ne yaptığı tam olarak açıklanmadı.

Eski askerin sicilinin kabarık olduğu da açıklandı. O’neill en son 2016’da alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınmıştı.

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