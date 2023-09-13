AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 2 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek. Öğrenciler ilk önce AÖF ders kayıtlarını yapacak sonrasında ise kayıt ücretini belirlenen bankalara yatırabilecek.
AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan AÖF kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler harç ücreti ödeyecek.
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri, 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00’da başlayıp 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00’de sona erecek.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
AÖF KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi
ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma
ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi
Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi