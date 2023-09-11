İktidara “eğitimde siyasallaştırma” tepkisi

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere başarılar dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştüren Saray iktidarı, bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girmiştir" dedi.

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2.5 aylık tatilin ardından 20 milyon öğrenci için ders zili çaldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu.

Eğitim sistemindeki sorunlara dikkat çekerek iktidarın eğitim politikalarını eleştiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

– Eğitim alanındaki yanlış politikalar öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş, okullarımızın birçoğu maalesef eğitim öğretime hazırlanamamış, öğretmen, yardımcı hizmetli ve güvenlik görevlisi eksiği henüz tamamlanamamıştır.

AİLELER BÜYÜK ÇARESİZLİK İÇİNDE

– Deprem bölgesinde çocuklarımızın bir kısmı öğretmenlerine, öğretmenlerimiz de öğrencilerine henüz kavuşamamıştır… Ayrıca uygulanan yanlış ekonomi politikaları nedeniyle okula başlama maliyetleri olağanüstü bir oranda artmış, aileler büyük bir çaresizlik içinde bırakılmıştır.

– Eğitim sistemini sorunlar yumağına dönüştüren Saray iktidarı, bu sorunları çözmek yerine eğitim alanını siyasallaştırma gayreti içerisine girmiştir. Tüm bu olumsuzluklarla mücadele etmek zorunda bırakılan öğrenci ve öğretmenlerimize, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

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