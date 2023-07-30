KPSS kaç dakika sürüyor, kaçta bitiyor?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ikinci gün oturumu ile 30 Temmuz 2023 Pazar günü devam ediyor. KPSS lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak, adaylara işletme sınavında 40 soru , 50 dakika süre, muhasebe sınavında 40 soru 50 dakika, istatistik sınavında ise 40 soru sorulacak 50 dakika süre verilecek.

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KPSS Lisansı sınavı kapsamında KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ikinci oturumuna bugün devam edilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 29-30 Temmuz’da gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarında 183 bin 252 aday yarışacak. KPSS için sınava giriş belgesi geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı. KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden öğrenilebiliyor.

KPSS GİRİŞ BELGESİ

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3’üncü ve son oturum olan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavı 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15’te düzenlenecek.

KPSS KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) için her bir sınava 40 soru, 50 dakika süre verilecek.

İşletme 40 soru, 50 dakika

Muhasebe 40 soru, 50 dakika

İstatistik 40 soru, 60 dakika

KPSS SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.