Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Sınıf tekrarı geri geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi. Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını açıkladı.

Tekin’in açıklamalarından satır başları şöyle:

– Bakanlık sistemindeki öğretmen arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 80ine yakını Cumhurbaşkanımızın Başbakan ya da Cumhurbaşkanı olduğu dönemde atanmış. Bu kadar çok öğretmen ataması yapılmışken, niye tekrar atama yapılmasıyla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde olalım? Öyle bir şey yok, yeni öğretmen ataması kuşkusuz olacak.

– Merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından 12.sınıfa geçen öğrencilerin açık liseye nakil süreçlerini zorlaştıracağız.

– (Özel okul) Ücretlerle ilgili TEFE-TÜFE ilkesini getirdikten sonra özel okullar, derneklerin bize taahhüdü, servis ve yemek ihtiyacıyla ilgili konularda da makul düzeyde yapacaklar, biz de kendilerini zaten denetleyeceğiz. Bu denetimin dışına çıkmak isteyen, bize taahhütlerini veya bizim mevzuatımızın dışında yollara tevessül etmek isteyen özel okullara karşı da biliyorsunuz hem özel öğretim kurumlarıyla ilgili yasal düzenlemelerimizde hem de yönetmelik düzeyindeki ikincil mevzuat düzeyimizde cezalandırma mekanizmalar var, idari cezalar uygulayabilecek durumdayız.



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