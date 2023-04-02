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MSÜ sınavı sona erdi… MSÜ sınav sonuç tarihi açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sona erdi.

Yayınlanma: 13:52 - 02 Nisan 2023 Güncellenme:
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MSÜ sınavı sona erdi… MSÜ sınav sonuç tarihi açıklandı

Saat 10.15’te başlayan sınavda adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verildi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 77 ilde, 98 sınav merkezinde, 1489 bina, 27 bin 134 salonda gerçekleştirildi.

Geçen yılki sınavdan 81 bin 618 daha fazla adayın başvuru yaptığı 2023-MSÜ’ye 610 bin 419 aday başvuru yaptı.

Bu yıl Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ düzenlendi.

Sınav sonuçları, 27 Nisan’da açıklanacak. (AA)

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