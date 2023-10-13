Ortak sınav senaryosu!

MEB, “1’inci Senaryo” ve “2’nci Senaryo” diye tanımladığı, 2 ayrı senaryoya göre ortaokul ve liselerde ilk kez bu yıl ortak sınav yapacak. Türkiye’deki bütün ortaokul ve liselerde aynı sorular sorulurken, imam hatiplere başka soru sorulabilecek.

Sultan UÇAR

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Öğretmenlerin her ders için sınıfta yaptığı yazılılar, bu yıl ilk kez 81 ilde aynı anda merkezi sistemle yapılacak. Sorular, açık uçlu ve çoktan seçmeli olacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem ortak sınavları 26-27 Aralık'ta yapılacak. Her ders için 20 soru yöneltilecek. Ortak sınavlara gelmeyenler, mazeret sınavına girecek.

100 PUAN ÜZERİNDEN

Ortak sınavlar 5,6,7, 8 ile 9, 10,11. 12. temel dersleri ile seçmeli derslerden yapılacak. Türkçe, matematik, fizik, felsefe, tarih, coğrafya, biyoloji hatta beden eğitimi gibi 20'den fazla temel ders ile 44 mesleki ders sınavı ortak olacak. Sınav puanı 100 üzerinden hesaplanıp, yanlışlar doğruları götürmeyecek.

SENARYODA NE VAR?

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “ Senaryolar, okul genelinde yapılacak ortak sınavlara yönelik oluşturulabilecek farklı yazılı örneklerini ifade eder. Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru-yanlış gibi diğer soru türleri kullanılmayacak” dedi.

MAARİF VAKFI OKULLARINA SINAV YOK

Millî Eğitim Bakanlığı Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi dün yayımlandı. Buna göre;

1-MEB'e bağlı yurtdışındaki Maarif Vakfı okullarında ortak sınav yapılmayacak.

2-Türkiye'deki ortak sınav sonuçlarıyla ilgili liste ve karşılaştırmalı veri yayınlanmayacak.

3-Sınavda kopya çeken öğrenci, “K” yani kopya olarak işaretlenip, not verilmeyecek.

4-Öğrenci velileri sınav sonuçlarına 3 gün içinde itiraz edebilecek.

5-Özürleri nedeniyle 60 gün derse devam edemeyenlere notu 1 dönem eksik verilecek.

SINAV YAPILACAK DERSLER:

Arapça, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, Müzik, Sosyal Bilgiler, Türkçe, Almanca, Biyoloji, Coğrafya, Tarih, Kimya, Fizik, Felsefe, Grafik, Fotoğraf, Türk Dili Edebiyatı, İHL Meslek Dersleri, Değerler Eğitimi ve Hasta Yaşlı Hizmetleri, Çocuk Gelişimi gibi meslek dersleri.

ATATÜRK KİMDEN ETKİLENDİ?

Tarihte Haçlılar, Türk devletleri, Selçukluların yıkılışı, Osmanlı bilgisine bakılacak. Sevr Antlaşması'nın milli mücadeleye etkisi analiz ettirilecek. İnkılap Tarihi'nde yerli ve yabancı düşünürlerin Atatürk'ün fikirlerine etkisi sorulacak.

SORU-CEVAP

■ Türkiye geneli ortak sınavda aynı sorular mı sorulacak?

Okul türleri aynı ise aynı sorular sorulacak. İmam hatiplere başka soru sorulabilir.

■ Türkçe, Türk Dili Edebiyatı sınav notu nasıl hesaplanacak?

Türkçe'de not yüzde 50 yazılı ve yüzde 50 dinleme ve konuşma alınıp hesaplanacak. Türk dili ve edebiyatında yüzde 70 yazılı, yüzde 15 dinleme yüzde 15 konuşma notlandırılacak.

■ Kaynaştırma öğrencileri ortak sınava alınacak mı?

Programlar bireyselleştirilip, ortak sınava katılımlarını okul belirleyecek.

SELAMÜNALEYKÜM DİYEN SINIF GEÇECEK!

5. ve 6. sınıflardan Arapça dersinde sesleri ayırt edip, “Selamünaleyküm” diye selamlaşıp, basit konuşmaları yapan geçecek. 7. ve 8. sınıflar an­ne, baba mesleğini tanıtıp, bakkal, kasapta alışveriş yapacak seviyede Arapça biliyor mu? Ölçülecek.

NAMAZ-ORUÇ ÖLÇÜLECEK

Din dersi ortaokul sınavında, evren ile Allah'ın varlığı arasında ilişki kur­ması değerlendirilip, namaz, oruç, ayet, hadis, hac, umre, kurban so­rulacak. Hz. Muhammed'in hayatı ezbere, Hz. İsa, Hz. Musa'nın haya­tını kısmen öğrenmiş mi? Bakılacak.

BAKARA'YI BİLMEYEN SINIFTA KALIR

Din dersi lise ortak sınavında 9,10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine Kuran-ı Kerim'de gençlerle ilgili ayetler, genç sahabiler, dünya-ahiret, peygambe­re bağlılık, din-bilim ilişkisi, Nisa ve Bakara sureleri sorulacak.

YAHUDİLİK-HRİSTİYANLIK RİTÜELLERİ SORULACAK

Seçmeli ders Dinler Tarihi'nde Yahu­dilik ve Hristiyanlık ritüelleri sorulup, inanç esasları sıralanacak. İHL ders­lerinde cami, hitabet, vaaz, vaizlik, hutbe ve din hizmetlerini hedef kitle­ye göre hazırlama yetisi değerlendiri­lecek. İmam niteliği de sorulacak.

NOT DEFTERİ

■ Türkiye'de halen zorunlu eğitim çağında olan 720 bin kız çocuğu okulu bıraktı.

■ Açık ortaokulda 204 bin 934, açık lisede 139 bin 210 kız çocuğu okuyor görünüyor.

■ Lisede okuması zorunlu olan 16-17 yaşındaki 23 bin 906 çocuk son 1 yılda evlendi.