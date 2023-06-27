Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru tarihleri belli oldu

Millî Eğitim Bakanlığı, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvurular 27 Haziran-6 Temmuz tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Yetenek sınavı başvurusu e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.

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Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile mûsikî, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı.

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ OLAN OKULLARA BAŞVURU KILAVUZU

YETENEK SINAVI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 27 Haziran- 6 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 9 Temmuz’da ilan edilecek. Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi 10-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 17 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtlarının yapılması 17-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

EK YERLEŞTİRME TARİHİ BELLİ OLDU

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 7 Ağustos’ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 7-11 Ağustos tarihler alınacak, Boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 14 Ağustos’ta duyurulacak. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak.