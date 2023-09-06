YKS ek tercihler ne zaman, ek tercih ücreti ne kadar?

YKS ek tercihler ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirme sonucunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan bir yerleştirme yapılacak. ÖSYM, YKS ek tercih için tarih bilgisi paylaşmadı ancak geçtiğimiz senelerin tarihleri göz önüne alındığında gelecek hafta başlaması bekleniyor.

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Üniversitede bir bölüm kazanan adaylar kayıt işlemlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Henüz bir bölüme yerleşmeye ya da değiştirmek isteyenler ise ek tercihleri beklemeye başladı. YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı, kılavuzun ek tercihin başlamasıyla birlikte yayımlanması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, henüz YKS ek tercihler için tarih açıklamadı. Fakat geçtiğimiz senelerin ek yerleştirme tarihleri 2023 yılı için ipucu veriyor.

Geçtiğimiz yıl üniversite kayıtları 26 Ağustos günü tamamlandı, ek yerleştirme ise 7 Eylül günü başladı.

Bu yıl ise üniversite kayıtları 1 Eylül günü sona erdiği için YKS ek tercihlerinin gelecek hafta başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.