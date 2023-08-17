YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih açıkladı mı?

YKS tercih sonuçları açıklanmasıyla birlikte adaylar, hangi üniversite ve bölüme yerleştiklerini öğrenecek ancak ÖSYM tarih duyurusu yapmadı. YKS tercih sonuçları için geçmiş yıllardaki açıklanma tarihleri göz önünde bulundurulduğunda 18 Ağustos 2023 ile 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında açıklanması muhtemel görünüyor.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde geride kalanlar ve üniversite hayali kuran adaylar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite kayıt tarihlerinin açıklanmasıyla tercih sonuçları için beklentiler arttı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının yaklaştığı bu günlerde, adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sayfasını sık sık kontrol ederek yerleştirme sürecini yakından takip ediyorlar.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları için merak edilen tarih ÖSYM tarafından paylaşılmadı ancak geçtiğimiz sene tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından 10 gün sonra sonuçlar açıklandı.

2023 yılında üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 16 Ağustos – 18 Ağustos tarihi aralığında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2023-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz.

YKS tercihlerinizi tamamlamanın ardından tercih süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.