5 partiye 6,7 milyar TL’lik Hazine yardımı

Yerel seçim nedeniyle 2024’te siyasi partilere çifte ödeme yapılacak. 6,7 milyar liralık yardımdan en büyük payı 2,6 milyar lirayla AKP alacak.

Erdoğan SÜZER

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Hazine’den siyasi partilere yapılacak devlet yardımının miktarı netleşti. 2024 yılı bütçe yasa teklifi verilerine göre, yüzde 7 barajını aşan 5 siyasi partiye önümüzdeki yıl 3 milyar 341 milyon lira devlet yardımı yapılacak.

Önümüzdeki yıl aynı zamanda yerel seçim yapılacağı için yardımlar 2 kat arttırılarak yani 6 milyar 682 milyon lira olarak ödenecek.

Yardımlarda aslan payını yine AKP alacak. Seçim öncesinde AKP'nin kasasına 2 milyar 638 milyon lira para girecek. Devlet yardımlarından CHP'ye 1 milyar 898 milyon, MHP'ye 749 milyon 910 bin TL, İYİ Parti'ye 739 milyon 731 bin ve Yeşil Sol Parti'ye de 656 milyon 337 bin lira ödeme yapılacak.

3,3 MİLYARI SEÇİM İÇİN

Siyasi Partiler Kanununa göre, son yapılan genel seçimlerde yüzde 7 barajını aşan partilere, genel bütçe gelirlerinin 5 binde 2'si oranında devlet yardımı yapılıyor.

Yardım miktarı, partilerin son genel seçimde aldıkları oy miktarıyla orantılı olarak dağıtılıyor. Bu tutar genel seçim dönemlerinde 3 kat, yerel seçimlerin yapılacağı yıllarda 2 kat olarak ödeniyor.

Yasa gereği partilere 3 milyar 341 milyon lira normal yardım yapılacak. Önümüzdeki mart ayında yerel seçim yapılacağı için bu partilere ayrıca 3 milyar 341 milyon liralık ilave para ödenecek. Böylece toplam ödeme 6 milyar 682 milyon liraya ulaşacak.

Siyasi partilere bu yıl ocak ayında 1 milyar 475 milyon lira, genel seçimler öncesi mart ayında da 3 milyar 550 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyar 25 milyon lira ödenmişti. Yardımların 2 milyar 183 milyon lirayla en büyük tutarını AKP almıştı.

YRP VE ZAFER YARDIMI KAÇIRDI

Yasa gereği yardımlardan yüzde 7 barajını aşan partiler dışında son seçimlerde yüzde 3 ve üzerinde oy alan partiler de yararlandırılıyor. Ancak son genel seçimde esas yardıma hak kazanan 5 parti dışında hiçbir parti yüzde 3'ü geçemediği için diğer partilere ödeme yapılmayacak.

Yardım hakkına en fazla yaklaşan ise Yeniden Refah Partisi (YRP) ile Zafer Partisi oldu. 1,5 milyon oy alan YRP 73 bin 110 oy daha alabilmiş olsaydı yaklaşık 215 milyon lira, Zafer Partisi de 380 bin oy daha alabilmiş olsaydı 170 milyon lira Hazine yardımı alabilecekti.

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