ABD’de otomotiv grevinin ekonomiye maliyeti şimdiden 5,5 milyar dolar oldu

Bu süreçte işçiler yeni sözleşmeye ilişkin otomobil üreticileriyle yaptıkları pazarlıkta ilerleme sağlanamadıkça grevlerini kademeli olarak genişletirken, müzakerelerde hala anlaşmaya varılamadı.

Hafta başında sendika üyesi yaklaşık 4 bin işçi, İsveçli Volvo Group’un bünyesindeki Mack Trucks’ın Pensilvanya, Maryland ve Florida’daki fabrikalarında grev kararı aldığını duyurdu. Mack Trucks’taki işçilerin de katılmasıyla grevdeki toplam sendika üyesi işçilerin sayısı 22 eyalette 30 bini aştı.

Son olarak sendika, çarşamba akşamı sürpriz şekilde 8 bin 700 üyesinin Ford’un Kentucky eyaletindeki “ikonik” ve “son derece karlı” kamyon fabrikasında greve gittiğini açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMALAR ARTIYOR

Ülke genelinde greve gidilen fabrikaların sayısı artarken, grev nedeniyle üretimde yaşanan aksamalar da zincirleme etkiye neden oluyor.

Grev işten çıkarmaları beraberinde getiriyor. Grevin başlangıcından bu yana Ford toplam 1865 sendikasız işçiyi, GM 2 bin 330 işçiyi ve Stellantis 640 işçiyi işten çıkardı. Böylece 3 büyük otomobil üreticisinin greve bağlı olarak işine son verdiği işçilerin sayısı 5 bine yaklaştı.

Otomobil üreticileri, üretim sistemlerinin birbirine bağlı olmasından dolayı işçileri işten çıkarmak zorunda kaldıklarını belirterek, kendilerini savunuyor.

3 HAFTADA 5,5 MİLYAR DOLAR

Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group’un (AEG) otomotiv işçilerinin “Ayağa Kalk” olarak adlandırılan grevine ilişkin yaptığı son analize göre, grevin 3 haftada toplam 5,5 milyar dolarlık ekonomik kayba neden olduğu tahmin ediliyor.

Söz konusu ekonomik zararın 579 milyon dolarının doğrudan ücret, 2,68 milyar dolarının üretici, 1,6 milyar dolarının tedarikçi ve 1,26 milyar dolarının bayi ile müşteri kaybından oluştuğu öngörülüyor.

Bu kaybın, UAW’nin 2019’da GM’ye karşı başlattığı ve bir ay süren grevin 4 milyar dolarlık tahmini ekonomik zararını geride bıraktığı kaydediliyor.

Sadece GM, grevin ilk 2 haftada 200 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Ford da yeni grev kararı karşısında daha yüksek ücretler ve sosyal destekler için yapabilecekleri harcamanın “sınırında” olduklarını belirterek, şirketin en karlı fabrikasında başlatılan son grevin işçilere zarar verebileceği ve karları azaltabileceği uyarısında bulundu.

Otomotiv işçilerinin grevinin daha da uzamasının otomobil üreticileri için önemli mali sonuçlar doğurabileceği tahmin ediliyor.

Otomobil üreticileri halihazırda uzun ve maliyetli bir grev için hazırlıklarını yaparken, Ford’un ağustosta sağladığı yaklaşık 4 milyar dolarlık kredi olanağının ardından GM’nin de yakın zamanda 6 milyar dolarlık bir kredi güvencesi aldığı biliniyor. (AA)