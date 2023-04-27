Amerikalılar Anneler Günü için dev bütçe ayırdı

ABD'de bu yıl Anneler Günü'ne yönelik harcamaların 2022'ye göre 4 milyar dolar artarak 35,7 milyar doları bulması bekleniyor.

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ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), 8 bin 164 kişinin katılımıyla yaptığı Anneler Günü anketinin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, Amerikalı tüketicilerin yüzde 84’ü Anneler Günü’nü kutlamayı planlıyor.

Tüketicilerin bu yıl Anneler Günü’nde geçen yıla göre 4 milyar dolar artışla toplam 35,7 milyar dolarla rekor seviyede harcama yapması bekleniyor.

Amerikalı tüketicilerin kişi başına harcamayı planladığı tutarın da ortalama 274,02 dolar olacağı öngörülüyor.

ÖZEL GEZİLER BULUNUYOR

En çok verilmesi planlanan hediyeler arasında yüzde 74’er oranla çiçek ile tebrik kartı ve yüzde 60’la akşam yemeği ya da brunch gibi özel geziler bulunuyor.

Tüketicilerin takılar için toplam 7,8 milyar dolar, özel geziler için 5,6 milyar dolar ve elektronik eşyalar için 4 milyar dolar harcaması bekleniyor.

Geçen yıl Anneler Günü’nde toplam 31,7 milyar dolar harcama yapılarak rekor kırılması ve kişi başı harcama tutarının 245,76 milyar dolar olması öngörülmüştü. (AA)

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