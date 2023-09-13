Avustralya Yüksek Mahkemesi, Qantas’ın işten çıkarmalarını yasa dışı buldu
Avustralya Yüksek Mahkemesi, Covid-19 salgını döneminde 1700 yer hizmetleri çalışanını işten çıkaran Qantas Havayolları şirketinin itirazını oy birliğiyle reddetti.
Avustralya Yüksek Mahkemesi, Qantas’ın Covid-19 salgını dönemindeki işten çıkarmalarını yasa dışı bularak, şirketin itirazını oy birliğiyle reddetti.
Federal Mahkeme, Qantas’ın 10 havalimanındaki 1700 yer hizmetleri çalışanlarını usulsüz şekilde işten çıkardığını hükmetmişti.
Şirket, Covid-19 önlemleri kapsamında yüzde 90 küçülmeye gidildiği dönemde işten çıkarmaları yaptığını savunmuştu.
Avustralya’da Covid-19 salgını döneminde 1700 yer hizmetleri çalışanını “yasa dışı” biçimde işten çıkarmaktan suçlu bulunan hava yolu şirketi Qantas’ın itirazı Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi.
ABC News’in haberine göre şirket, mağdur işçilere ödenecek tazminatlar konusunda sendika ile anlaşmaya varmak istediğini açıklayarak, mağdur işçilerden ve ailelerinden özür diledi. (AA)