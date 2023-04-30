Bakan Bilgin’den emekli maaşları ve asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin temmuzda yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bilgin ayrıca 7 bin 500 lira üzeri emekli maaş alanlarla ilgili yapılması planlanan yeni düzenleme ile ilgili bilgi verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Temmuzda yeniden değerlendirip, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz.” dedi. Bilgin emekli maaşları ile ilgili ise, “7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak” ifadelerini kullandı.

A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili, “Temmuzda bunu yeniden değerlendirip, emekçileri koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Alım gücünü pazardaki durumunu tespit eden veriyi kullanarak araştırma yapıyoruz” dedi.

Emekli maaşlarına ilişkin de konuşan Bakan Bilgin, “7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacak” ifadelerini kullandı.

7 BİN 500 TL ÜZERİ MAAŞ ALANLARA DÜZENLEME SİNYALİ

Bilgin emekli maaşlarıyla ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’de yaklaşık 15 milyon emekli var. 7 bin 500 lira altında maaş alanların sayısı 9,5 milyon civarında. Yapılan son düzenleme ile en düşük emekli aylığını 7 bin 500 liraya getirerek bu 9 milyon 500 bin insanımızın bir nebze de olsa nefes almalarını sağlayan bir düzenleme yaptık.

Bunun dışında kalan 5 milyonun üzerinde insanın emeklilikleriyle ilgili bir düzenleme yaptık. Onlarda biraz rahatsızlık oluştu. Şimdi de 7 bin 500 lira üzerinde maaş alanlara ilişkin bir düzenleme için çalışıyoruz. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Meclis tatile girdiği için Temmuzda uygulamaya koyacağız. Detayları Cumhurbaşkanımız açıklayacaktır. 7 bin 500 lira dahil olmak üzere kapsamlı bir düzenleme yapacağız.”

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