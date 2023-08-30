Bakan Işıkhan’dan memur ve emekli zammıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri zammıyla ilgili açıklama yaptı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'te alacağı zam oranıyla ilgili açıklama yaptı.

Işıkhan, “Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyetinindir” ifadesini kullandı.

4 TOPLANTIDA KARAR ÇIKMADI

Yetkili konfederasyon Memur-Sen’in başvurusuyla 26 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan kurul dün 4’üncü kez bir araya gelmişti. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleşen toplantı, yaklaşık 8 saat sürmüştü. Toplantılarda herhangi bir karar çıkmadı. Bugün resmi tatil olduğu için toplantı yapılmazken nihai karar yarın yapılacak toplantıda verilecek.

NE OLMUŞTU?

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan müzakere süreci, yetkili memur sendikası Memur-Sen ve hükümet arasında anlaşma sağlanamadan sona erdi.

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil ilk 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 zam istemişti. Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.

Teklifler sonrası memur ve işveren temsilcileri arasında anlaşma sağlanamadı. Toplu sözleşme süresinin sona ermesiyle birlikte Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi.

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