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Bartın’da ekmek ve simide zam

Bartın'da fırıncılar, artan maliyet giderleri nedeniyle zor durumda kalınca ekmek ve simit fiyatlarına zam yapıldı. Kentte 5 lira olan 210 gram ekmek fiyatı 7,5 lira, yine 5 lira olan 80 gram simit de 7.5 liraya çıkarıldı.

İsmail AKDUMAN
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Bartın’da ekmek ve simide zam

Artan enflasyon ve maliyetler giderleri nedeniyle Bartınlı fırıncılar da ekmek ve simide zam yaptı.

Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yılmaz Akdeniz, ekmek fiyatlarındaki yeni zam oranlarını paylaştı.

Akdeniz yaptığı açıklamada zamlı ekmek fiyatlarının 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını ifade ederek, 210 gram ekmek fiyatının 7,5 TL’den, 420 gram ekmek fiyatının 15 TL'den 80 gram normal simidin 7,5 TL'den, 80 gram esmer simidin ise 8,5 TL satışa sunulacağını söyledi.

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