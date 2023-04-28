BDDK, zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihini uzattı

BDDK, zaman aşımına uğrayan mevduat için son başvuru tarihini deprem nedeniyle 15 Eylül'e uzattı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 2022 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat ve katılım fonu için son başvuru tarihini deprem nedeniyle 15 Eylül’e uzattı.

Söz konusu mevduat, katılım fonu ve alacaklar için son başvuru tarihi 15 Haziran olarak belirlenmişti.

15 EYLÜL’E UZATILDI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, 2022 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacağı bulunan hak sahipleri ve mirasçıları için 15 Haziran olan son başvuru tarihi 15 Eylül olarak uygulanacak.

BDDK, bu alacakların, hak sahipleri ve mirasçıları tarafından aranmayan 2022 yılına ilişkin tutarlarının faiz ve kâr paylarıyla birlikte 30 Eylül’e kadar TMSF’nin Merkez Bankası’ndaki veya TMSF tarafından belirlenecek bankalar nezdindeki hesaplara devredilebilmesine karar verdi. (REUTERS)

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