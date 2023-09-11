Beslenme çantası 770 TL’ye dolacak

Açlık sınırının altında kalan maaşlarla çocuklarını okutmaya çalışan aileler için en basit beslenme çantasının maliyeti haftalık en az 192, aylık ise 770 TL oldu.

Sayime BAŞÇI

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Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 2023-2024 eğitim öğretim yılına bugün başlıyor. Kırtasiye harcamalarının üstesinden gelmeye çalışan veliler bugünden itibaren çocukların beslenme çantalarını da doldurmaya çalışacak. Okul kantinleri ise yüksek fiyatları ile velilerin tepkisini çekiyor.

Milyonlarca ailenin 11.402 TL'lik asgari ücretle geçinmeye çalıştığı Türkiye'de, okulların açılması ile birlikte çocukların beslenme çantaları da ailelerin en büyük sorunlarından biri oldu. Beslenme uzmanları, okul çağındaki çocukların her gün mutlaka okul öncesinde içinde süt ve yumurtanın olduğu bir kahvaltı yapması gerektiğine dikkat çekerken, okul için hazırlanacak en basit bir çantanın maliyeti ise 50 TL'yi aşıyor. Yaptığımız hesaplamalara göre içinde bir adet meyve basit bir sandviç ve sütün yer aldığı menülerde haftalık maliyet 192.42 TL'ye aylık maliyet de 770 TL'ye ulaşıyor.

BİR ELMA 8.2 LİRA

Tarihin en yüksek yaz ayı enflasyonlarına şahit olan Türkiye'de asgari ücret ve emekli maaşları açlık sınırlarının altında kalırken, çocukların ise okullarda yeterli ve dengeli beslenme ihtiyacı karşılanamıyor. Aylık 770 TL'yi bulan bir beslenme çantası için asgari ücretli maaşının yüzde 6.70'ini ayırmak zorunda. Beslenme çantasında olması gereken 1 adet muzun fiyatı 19.98 TL, bir adet elmanın fiyatı 8.23 TL olurken, beslenme çantasına konulacak 200 ml sütün fiyatı ise 9 TL'yi buldu. En basit sandviçin maliyetinin 16.75 TL olduğu günümüzde, öğrencilerin beslenme çantalarına konulacak bir simidin fiyatı da 10 TL.

Eğitimde enflasyon yüzde 48.6

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayında gıda fiyatları bir ayda yüzde 8.48 oranında artarken, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 72.86'ya ulaştı. Eğitimde ise yüzde 48.61 olan yıllık fiyat artışı henüz okul hazırlıklarının tam olarak başlamadığı ağustos ayında yüzde 3.11 oranında artış gösterdi. İstanbul Planlama ajansı verilerine göre ise geçen sene ortalama 900 TL olan anaokulu – kreş kırtasiye sepeti 1.900 TL'ye çıkarken, ilkokul sepeti ortalama 800 TL'den 1.500 TL'ye, ortaokul sepeti ise ortalama 1.000 TL'den 1.750 TL'ye yükseldi.