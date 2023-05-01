Beyaz eşya ihracatı martta yıllık yüzde 15 daraldı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre beyaz eşyada ocak-mart dönemindeki toplam ihracat, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 düşüş kaydetti. Mart ayındaki beyaz eşya ihracatı ise yıllık yüzde 15 düştü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) 2023'ün mart ayına ilişkin üretim ve ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre 6 ana ürün olan buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan beyaz eşya üretimi mart ayında 2022 verisine göre yüzde 4 düşüşle 3,1 milyon olurken, ocak- mart döneminde üretim 8,3 milyon adet gerçekleşerek yüzde 2 azalış kaydetti.

Mart 2022’de 829 bin adet olan iç satış, 2023’te 877 bine çıktı. TÜRKBESD verilerine göre beyaz eşya iç satışları martta yüzde 6, ocak-mart döneminde ise yüzde 10 artış kaydetti.

İHRACAT YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Ocak-mart dönemindeki toplam ihracat, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 düşüş kaydederken mart ayı verisindeki düşüş yüzde 15 oldu.

Mart 2022’de 2,4 milyon olan ihracat, 2023 martta 2 milyona düştü.

İthalat rakamlarında ise mart ayında yüzde 59 artış kaydedildi. Ocak-mart dönemi verilerine bakıldığında ise bu artış yüzde 37 oldu.

İHRACAT PERFORMANSI İSTENİLEN NOKTADA DEĞİL

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, ihracatta yaşanan düşüşte küresel enflasyonun etkisi olduğunu belirtti.

Sığın, küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle ihracat alanındaki performansın istenilen noktada olmadığını belirttiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Mart 2023 itibarıyla beyaz eşya iç satışlarımız altı ana ürün grubunda, bir önceki yılın mart ayına kıyasla yüzde 6 oranında artış gösterdi. İhracatımız ise devam eden küresel enflasyonun da etkisiyle aynı dönemde yüzde 15 daraldı. Bu da, ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam satışlarımızda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir azalma yarattı. Bunun yanında mart ayında sektör olarak altı ana ürün grubunda toplam üretimimiz 3.106.484 adet oldu.

Yılın ilk 3 ayına baktığımızda ise altı ana üründe iç satışlarda yüzde 10 büyümenin yanında ihracatta yüzde 14'lük daralma gerçekleşti. Öte yandan üretim adedinde yine bir daralma yaşansa da bunun daha düşük oranda gerçekleştiğini gördük. İlk çeyrekte altı ana üründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2'lik bir gerileme ile toplam 8.342.814 adetlik bir üretim gerçekleşirken, ihracat dâhil toplam satışlarımız 7.978.114 adet oldu.”

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