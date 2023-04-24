BİM’in Rekabet Kurulu cezasının iptali için açtığı dava reddedildi

İndirim market zinciri BİM, 2021'de Rekabet Kurulu (RK) tarafından verilen cezanın iptali için açtığı davanın reddedildiğini, bir üst mahkemeye itirazda bulunacağını açıkladı.

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İndirim market zinciri BİM, 2021’de Rekabet Kurulu (RK) tarafından verilen cezanın iptali için açtığı davanın reddedildiğini, bir üst mahkemeye itirazda bulunacağını açıkladı.

Rekabet Kurulu Ekim 2021’de BİM, Carrefoursa, Migros, Şok Marketler ve Yeni Mağazacılık’tan oluşan beş zincir markete toplam yaklaşık 2,7 milyar lira idari para cezası vermiş; bu kapsamda BİM’e verilen ceza 958.1 milyon lira olmuştu.

718,6 MİLYON TL ÖDEYİP İPTAL DAVASI AÇMIŞTI

BİM her türlü itiraz hakkı saklı kalmak koşuluyla yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanarak cezayı 718.6 milyon lira olarak ödediğini ancak RK kararına karşı İdare Mahkemesi nezdinde iptal davası açmıştı.

BİM’den bugün KAP’a yapılan açıklamada, idari para cezasının iptali için açılan davanın ilk derece mahkeme tarafından esastan reddedildiğini, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunacağını belirtti. (REUTERS)

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