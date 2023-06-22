Bir dilim baklava 21 TL

Ekonomideki bozulma vatandaşın ağzının tadını kaçırdı. Baklava fiyatları 500-700 lira arasında. İstanbul’da bir pastane, kiloyla alamayanlar için baklavayı dilimle satıyor. Tanesi 21 lira. Gören iç geçiriyor...

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Altı ayda bir zam yapılmasına karşın asgari ücretin alım gücü değeri, her geçen gün düşüyor. Yapılan pazarlıklar neticesinde 11 bin 402 lira olarak açıklanan asgari ücret henüz çalışanların eline geçmeden fiyat artışları yaşanmaya başladı. Enflasyondaki artış pek çok alanda derinden hissedilirken, fiyatlardaki yükseliş en çok gıda ürünlerinde etkili oluyor.

Çarşıya, pazara giden vatandaşlar daha küçük ebatlarda ürün almak zorunda kalıyor. Türkiye'nin milli tatlısı baklava da taneyle satılmaya başlandı. Kilogram fiyatı 400-500 TL civarına çıkan baklavanın tanesi 21 TL'den satılıyor. Sosyal medyaya düşen fotoğrafta baklavaların tek tek kutulara konduğu görülürken, binlerce vatandaş bu görsel üzerinden ekonominin iyiye gitmediği yönünde yorumlarda bulundu.