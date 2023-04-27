BOTAŞ’tan ‘Kapalıçarşı’da döviz alımı’ iddialarına ilişkin açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şirket adına Kapalıçarşı'dan döviz alım satım işlemi gerçekleştirildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Doğalgaz alımında kullanılmak üzere serbest piyasadan nakit döviz topladığı belirtilen Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi’nden (BOTAŞ), konuya ilişkin açıklama geldi.

Şirket adına Kapalıçarşı’dan döviz alım satım işlemi gerçekleştirildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyurulan açıklamada, BOTAŞ’ın itibarını zedeleyen mesnetsiz iddialara karşı yasal haklarını saklı tuttuğu ifade edildi.

Bloomberg’e konuşan Kapalıçarşı esnafı, kasalarla taşınan dövizin BOTAŞ’ın da aralarında olduğu büyük şirketlere gittiğini belirtmişti. Şirketlerin artan döviz talebinin serbest piyasada kurun yükselişindeki en önemli neden olduğu ifade edilmişti.

‘KAPALIÇARŞI’DA ALIM SATIM İŞLEMİMİZ YOK’

Konuya ilişkin BOTAŞ’tan yapılan açıklamada “Bahse konu haber ve içeriklerde iddia edildiği üzere BOTAŞ’ın, Kapalıçarşı’da herhangi bir döviz alım satım işlemi bulunmamaktadır” denildi ve şöyle devam edildi:

“Kuruluşumuzun ve herhangi bir çalışanımızın, habere konu görsellerle ilgisi yoktur.

Kuruluşumuz, 2014’ten itibaren gerekli dövizi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile yapılan protokol kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile tam bir koordinasyon içinde kamu bankaları ve yetkili finansal kuruluşlar aracılığıyla karşılamaktadır.”

RUSYA’YA DOĞALGAZ BORCU AÇIKLAMASI

Öte yandan açıklamada, Rusya’nın BOTAŞ’ın doğalgaz borcundan kaynaklı 20 milyar dolarlık ödemeyi 2024’e ertelemesini kabul ettiği belirtilmişti. BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, Rusya’ya olan doğalgaz borcuna ilişkin de net olmayan ifadeler yer aldı ve şöyle denildi:

“Gaz tedarikçilerimizden biri olan Rusya’ya, alınan doğalgaz karşılığı ödeme yapıldığı malumlarınızdır.

Söz konusu haberlerde iddia edildiği gibi 20 milyar dolarlık ödenmemiş bir doğalgaz borcumuzun bulunduğu haberleri gerçeklikten uzaktır. Rusya’ya olan doğalgaz yükümlülüklerimiz yapılan anlaşmalar doğrultusunda zamanında yerine getirilmektedir.”

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