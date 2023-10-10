Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman, kimlere verilecek?

Seçimlerin ardından yeniden yükselmeye başlayan enflasyon ve zam furyasının etkilerinin bir nebze de azaltılması için Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emekli vatandaşlara verilmeyeceği açıklanan emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatacak.

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Milyonlarca emeklinin beklediği, Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi hakkındaki açıklamalar kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Bu yıl Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak. Bir kereye mahsus olarak verileceği açıklanan Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesinde emeklilerin tamamı yararlanamayacak.

CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Kabine toplantısı ardından konuşan Erdoğan, emekli ikramiyesi kimlere verilecek açıkladı. Erdoğan, emekli ikramiyesinin çalışmaya devam eden emeklilere verilmeyeceğini duyurdu.

“Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum.”

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla tek seferlik verilecek olan emekli ikramiyesinin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde hesaplara yatırılacağını belirtti.