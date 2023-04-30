Dev bankalar First Republic Bank’ı kurtarmak için tekrar harekete geçti

ABD'li düzenleyici kurum Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), batmanın eşiğinde olan First Republic Bank'ın iflasını önlemek amacıyla dev bankalardan teklifler almaya başladı. Adı geçen bankaların arasında JPMorgan ve PNC var.

Sozcu.com.tr

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ABD hükümeti, aralarında JPMorgan ve PNC’nin olduğu finans gruplarından, krizdeki First Republic Bank’ın tamamı veya bir kısmı için teklif vermelerini istedi.

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, daha önce 11 bankayı First Republic’e 30 milyar dolar mevduat yatırmak üzere bir araya getiren JPMorgan’ın, çözüm sonrası bir anlaşma için bir teklif vermeye hazırlandığını belirtti.

ERİŞİM VERİLDİ

Çarşamba günü FDIC, bankalara First Republic’in mevduat ve varlıkları için ne kadar ödemeye istekli olduklarını sordu. Cuma günü ise düzenleyici kurum, JPMorgan, PNC ve diğer birkaç bankaya geri dönerek First Republic hakkında daha ayrıntılı bilgilere erişim sağlamayı teklif etti.

Potansiyel teklif sahiplerine First Republic’in varlıkları hakkında kapsamlı bilgilerin bulunduğu bir veri odasına dijital erişim verildi.

DÜZENLEYİCİ KURUM YARDIM EDECEK

Bankalara, tekliflerin memnuniyetle karşılanacağı ve kazanan teklif sahibinin muhtemelen FDIC’nin sigorta fonundan bir miktar yardım alacağı söylendi. İsteklilere son tekliflerini sunmaları için pazar gününe kadar süre verildi.

Kaynaklara göre, hem First Republic hem de hükümet, son 24 saat içinde bankayı istikrara kavuşturmak için FDIC’nin bankayı devralma sürecinin netleşeceğini söyledi. JPMorgan ve PNC ise konu ile ilgili resmi yorum yapmaktan kaçındı.

NE OLDU?

Geçen ay ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası First Republic Bank da finansal zorluk yaşamıştı.

Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, First Republic Bank'a destek olmak ve bankacılık sektöründeki güveni sağlayarak bankalardan kaçışların yayılmasını önlemek amacıyla toplam 30 milyar dolar mevduat aktaracağını duyurmuştu.

First Republic'in yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosu, bankanın mevduatlarının, ABD'li büyük bankalardan gelen 30 milyar dolara rağmen mart sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 40,8 azaldığını ortaya koymuştu.

Silikon Vadisi Bankası’nın 10 Mart’taki çöküşünün ardından büyük mevduat çıkışları yaşayan First Republic’in hisseleri, yaşanan endişeler nedeniyle bu yıl değerinin yüzde 97’sini kaybetmişti.

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