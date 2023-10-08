Emekli zammı ne zaman açıklanacak? Emekli maaş zammı için ilk adım…

Enflasyonun yükselişe geçmesiyle birlikte emekli vatandaşların da geçim sıkıntısı arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli memur maaşlarıyla ilgili müjdeyi ilk kabine toplantısından sonra vereceklerini açıkladı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, TBMM'nin açılmasının ardından emeklilerin 8 bin 77 lira seyyanen zam beklentisi olduğunu söyledi.

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Temmuz ayında zam alamayan ve açlık sınırının altına kadar düşen aylıklarıyla geçinmeye çalışan emekliler emekli maaş zammı bekliyor. Yeni Ekonomi Modeli'nin devreye alındığı 2018 yılında en düşük emekli maaşı 1.578 liraydı ve bu para ile 8.1 gram altın alınıyordu. Bugün ise en düşük emekli maaşı 7.500 lira oldu ancak bu para ile sadece 4.3 gram altın alınabiliyor. Emekli maaşı 3.8 gram altın kaybetti.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi'nde konuştu.

Hayat pahalılığı sorununu gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlı olduklarını söyleyen Erdoğan, “İşçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ‘müjde' olarak duyurduğu işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileriyle ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

EMEKLİ MAAŞI İÇİN 8 BİN 77 LİRA SEYYANEN ZAM

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin ara zam beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. TBMM’nin yeni yasama yılının açılmasını da anımsatan Ergün, “Memurlara temmuz ayından geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarılmalı” dedi.