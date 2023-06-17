Erdoğan: Yeni ekonomi kadromuzun birinci önceliği enflasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Genel Kurulu'nda enflasyonla ilgili mesajlar verdi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurul’unda konuştu.

Erdoğan, “Başımızı ağrıtan enflasyonu tekrar tek haneye düşüreceğiz, cari fazla yoluyla büyüme hedefimize devam edeceğiz. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği, bu meselesinin çözümü oluşturuyor” dedi.

‘İHRACATÇILARI DAVA ARKADAŞLARIM OLARAK GÖRDÜM’

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

* İhracatın ve ihracatçıların ülkemiz ekonomisine yaptıkları katkıları çok iyi biliyorsunuz. ihracatçılarımızı hep yol, dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm. Hangi görevde olursak olalım, sizlerin (ihracatçıların) meseleleriyle yakından ilgilendik. TİM bize taleplerini dile getirdi, ufkumuzu açacak öneriler sundu. Biz de kalıcı çözümler sunduk.

* Gün oldu firmalarımızın birikmiş alacaklarının tahsilini gerçekleştirdik, gün oldu serbest ticaret anlaşmaları ile ticaretimizin önündeki engelleri kaldırdık. Gün oldu ülkemize yatırım çekmek için daha önce gidilmedik yerlere gittik. Uzak yakın demeden ter döktük, çalıştık.

* Mayıs ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21,6 milyar dolara yükseldi.

* Büyüme tarafında da benzer müjdeli rakamlara ulaşıyoruz. Ekonomimiz büyümesini sürdürüyor. Gelen öncü veriler, büyümenin ikinci çeyrekte de devam edeceğini gösteriyor.

* Salgın, deprem ve seçimlerin yanı sıra küresel ekonomideki sıkıntılara rağmen yakaladığımız bu ivmeyi inşallah kaybetmeyeceğiz.

* Bizim de başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tekrar tek haneye düşüreceğiz. Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği bu meselenin çözümünü oluşturuyor. Dış ticaretteki enerji yükümüzü de Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu ve yenilebilir kaynaklarla asgariye indireceğiz.

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