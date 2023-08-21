Erdoğan’dan memur ve emekli maaşlarına zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur zamlarıyla ilgili çalışmanın sürdüğünü belirterek, "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Macaristan ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, memur zamlarıyla ilgili çalışmanın ay sonunda tamamlanacağını belirterek, “Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi.

‘EMEKLİLERİ MEMNUN EDECEK ADIMLAR ATACAĞIZ’

Halihazırda memurlarla ilgili çalışmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve yetkili sendikalar tarafından sürdürüldüğünü belirten Erdoğan memurların yanında emeklilerle ilgili çalışmanın da yapılacağını belirtti.

Erdoğan, “Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” dedi.

‘SIKINTILARIN FARKINDAYIZ’

“Yaşanılan ekonomik sıkıntıların, zorlukların farkındayız” diyen Erdoğan, “Görüştüğüm vatandaşlarımızdan yaşadıkları sorunları, sıkıntıları dinliyorum. Hayata geçirdiğimiz tedbirleri anlattıkça, gelecek günlerin daha güzel olacağına olan inançları artıyor” dedi.

Erdoğan, “Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye'de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak, enflasyonu yine tek haneye AKP kadrolarının düşüreceğine inansınlar” değerlendirmesinde bulundu.

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