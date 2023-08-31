Hizmet üretici enflasyonu temmuzda yüzde 79,33 oldu

TÜİK verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 14,06 arttı ve endeks tarihindeki ikinci en yüksek aylık seviyeye yükseldi. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 79,33 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz’a ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 14,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 81,36 artış gösterdi.

2017’den bu yana açıklanan endeks, aylık bazda en yüksek artışını yüzde 15,57 ile 2023 Ocak’ta kaydetmişti. 2023 Temmuz’daki yüzde 14,06, aylık bazda kaydedilen en yüksek ikinci oran oldu.

2023 Ocak’tan bu yana düşüş eğiliminde olan yıllık enflasyon ise temmuz itibarıyla yeniden yükselişe geçmiş oldu.

EN ÇOK KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETLERİNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,13, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 100,71, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 70,57, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 103,65, idari ve destek hizmetlerde yüzde 99,99 artış gerçekleşti.