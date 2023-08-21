İran’ın paraları İsviçre Merkez Bankası’na aktarıldı iddiası

İran'ın dondurulan mal varlığının İsviçre Merkez Bankası'na aktarıldığı ileri sürüldü.

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Güney Kore medyasından Yonhap Infomax’ın haberine göre, İran’ın Güney Kore’deki dondurulan mal varlığı İsviçre’ye aktarıldı.

İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, Güney Kore para birimi won olarak aktarılan mal varlıklarının, İsviçre Merkez Bankası tarafından yaklaşık 5 hafta içinde öncelikle dolara, ardından euroya çevrileceği belirtildi.

6 MİLYAR DOLAR

İsviçre Merkez Bankası’nın, 6 milyar dolar değerindeki paranın, her gün ortalama 240 milyon dolarını çevireceği kaydedildi.

ABD ve İran basınında yer alan bazı haberlerde, iki ülkenin, ABD’de tutuklanan birkaç İran vatandaşıyla İran’da tutuklu 5 ABD’linin takası ve İran’ın Güney Kore’deki yaklaşık 6 milyar dolarlık bloke edilen petrol gelirine erişimi konusunda anlaştığı belirtilmişti.

Kaynaklar, İran’ın Güney Kore’deki yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığının Katar Merkez Bankasındaki bir hesaba aktarılacağını ifade etmişti. İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, döviz kaynaklarının tamamı Katar’daki bir hesaba aktarılana kadar, hapisten çıkarılarak ev hapsine alınan Amerikalı mahkumların serbest bırakılmayacağını duyurmuştu. (AA)

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