İşte Forbes 2023’ün kaybedenleri: Artık milyarder değiller

Forbes 2023 milyarderler listesini açıkladı. Listede üst sıralarda yer alanlar kadar servetlerini kaybedenler de dikkat çekti. İşte Kanye West'ten Sam Bankman Fried'a Forbes 2023'ün kaybedenleri...

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’daki savaşın kızışması, enflasyonun yükselmesi ve kripto piyasasının sert değer kaybetmesi 2022’de pek çok milyarderin kâbusu oldu.

2023 Forbes Milyarderler Listesi’ne göre, dünya üzerinde bulunan 2 bin 640 milyarderin neredeyse yarısı, 2022’de olduğundan daha fakir. Ancak bazı zenginler milyarder unvanını da kaybetmiş durumda. Forbes 2023 listesine göre 254 kişi bu yıl ‘dolar milyarderi’ unvanını kaybetti.

Serveti 1 milyar doların altına inenler arasında dünyanın yakından tanıdığı isimler de yer aldı. Ünlü şarkıcı Kanye West ve dolandırıcılıkla suçlanan eski kripto milyarderi Sam Bankman-Fried bu isimlerden bazıları.

TEKNOLOJİ MİLYARDERLERİNDEN BÜYÜK KAYIP

Ayrıca bu yıl en yüksek kayıp teknoloji milyarderleri arasında oldu. 52 teknoloji milyarderinin serveti geçen yıl 1 milyar doların altına düştü. Finans ve yatırım dünyasından ise bu yıl 44 kişi listeden eksildi. İmalat sektöründen ise 35 kişi listeye veda etti.

NFT pazar yeri OpenSea’nın kurucu ortakları Alex Atallah ile Devin Finzer, yemek dağıtım uygulaması DoorDash’in kurucu ortakları Andy Fang ile Stanley Tang, risk sermayedarı ve kripto destekçisi Tim Draper ve Capital One CEO’su Richard Fairbank bu isimlerden bazıları.

İşte dolar milyarderi unvanını kaybeden isimlerden öne çıkanlar:

SAM BANKMAN-FRIED

Net servet: 10 milyon dolardan az (24 milyar dolardan düştü)

Zenginlik kaynağı: Kripto varlık değişimi

Vatandaşlık: ABD

Kripto aracı platformu FTX’in kurucusu olan Bankman-Fried, pek çok yatırımcıyı kendi borsasının kriptonun geleceği olduğuna ikna etti.

Yaptığı bazı usulsüz işlemler açığa çıkan FTX, 2022’nin sonlarında çöktü ve Bankman-Fried federal dolandırıcılık, kara para aklama, kampanya finansmanı ihlali suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bir zamanların kripto dâhisi şimdi ailesinin evinde ev hapsinde.

Bankman-Fried’ın yanında dolandırıcılık suçlamalarını kabul eden ve yetkililerle işbirliği yapan FTX’in bir diğer kurucu ortağı Gary Wang de bu yıl listeden düşen diğer kripto milyarderi oldu.

KANYE WEST

Net servet: Yaklaşık 400 milyon dolar (2 milyar dolardan düştü)

Zenginlik kaynağı: Müzik, spor ayakkabılar

Vatandaşlık: ABD

Ünlü müzisyen bir süredir devam eden tartışmalı hareketlerine Yahudi karşıtlığını da ekleyince sponsorluk ve işbirliği anlaşmaları iptal edildi.

West, ekim ayında “Yahudi karşıtı şeyler söyleyebilirim ve Adidas beni bırakamaz” şeklinde konuşsa da giyim devi Adidas, Kanye West işbirliği kapsamında geliştirilen Yeezy adlı modelinin satışlarını iptal etti.

Yüzlerce milyon dolarlık anlaşmaların iptali de West’i milyarderler sıralamasından düşürdü.

ALEV ATALLA ve DEVIN FINZER

Net değer: Her biri 600 milyon dolardan az (2,2 milyar dolardan düştü)

Zenginlik kaynağı: Online satış

Ülke: ABD

OpenSea isimli çevrimiçi pazaryerinde satılan NFT balonu geçtiğimiz yıl patladı.

Sanat ve müzik dahil olmak üzere benzersiz dijital varlıkların sahipliğini izlemek için kullanılan bilgisayar dosyalarının satıldığı platformda eserlerin değerleri ve satışları sert geriledi.

OpenSea’nin değeri 13,3 milyar dolardan 3,1 milyar dolara düştü. Böylece OpenSea kurucuları listeye veda etti. Temmuz 2022’de OpenSea, personelinin yüzde 20’sini işten çıkardı.

ZHAO WEIGUO

Net servet: 100 milyon dolardan az (2,8 milyar dolardan düşüş)

Zenginlik kaynağı: Bilgi teknolojileri

Vatandaşlık: Çin

Çin’in düzenleyici kuruluşları, hükümet destekli yarı iletken holdingi Tsinghua Unigroup’un eski başkanı Zhao’yu yolsuzlukla suçladı.

İflas işlemleri gerçekleşirken bir süre gözden uzaklaşan Zhao’nun sonrasında Tsinghua Unigroup şirketlerinde herhangi bir hissesi kalmadığı belirtildi. Zhao ise herhangi bir yorum yapmadı.

YVON CHOUINARD

Net servet: 100 milyon dolardan az (1,2 milyar dolardan düştü)

Zenginlik kaynağı: Tekstil

Vatandaşlık: ABD

Çevreci görüşleri ile tanınan Chouinard, şirketini çevreci kuruluşlara bağışladı ve listedeki yerinden vazgeçti.

Eylül ayında dış giyim ve teçhizat perakendecisi Patagonia’yı çevre krizleriyle mücadele eden bir kuruluşa bağışlayan milyarder, yüzlerce milyon dolardan oldu.

Chouinard bir konuşmasında, “Doğanın düşmanı olma suçunun çoğunu iş dünyasının üstlenmesi gerekiyor” demişti. Chouinard’ın 1973’te kurduğu işletme, çevre gruplarını finanse etmek için satışların yüzde 1’ini ayırıyor.

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