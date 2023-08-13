Konut inşaatına çifte destek

Artan kira ve konut fiyatları nedeniyle ülke genelinde yaşanan barınma ihtiyacına kısmi çözüm yöntemleri aranıyor.

Erdoğan SÜZER

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Otopark Yönetmeliği ile Planlı Alanlar Yönetmeliği'nde iki değişiklik yaptı. Yeni düzenlemelerle bina inşaat maliyetlerinin düşürülmesi ile konut arzının artırılması hedefleniyor.

25 BİN YENİ KONUT

Otopark yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kentsel dönüşüme giren binalardaki otopark zorunluluğu yumuşatıldı. Yeni düzenlemeye göre, kentsel dönüşüme giren apartmanı yıkıp yeni bina yapan müteahhitler, otopark parasını belediyeye ödemek şartıyla, yapının altına ya da bahçesine hiç otopark yapmadan ruhsat alabilecekler. Bunun için ilgili belediye meclisinin bu yönde karar alması yeterli olacak. Düzenleme seçim öncesi belediyelere hem para hem de oy kazandıracağı için hemen hemen bütün belediyelerin bu kararı alacağı düşünülüyor.

Uygulamanın özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana gibi büyük kentlerde otopark sorununa takılan kentsel dönüşümü hızlandırması bekleniyor. Planlı Alanlar Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre de 1 Temmuz 2023'ten önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı ya da yapı kullanım izni almış yapılarda, ofis ve büroların yüzde 30'u, 1 Temmuz 2024'e kadar konuta dönüştürülebilecek. Belediye meclisleri bu oranı yüzde 50'ye kadar çıkarabilecek. Bu yolla 9 bin 375'i İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 25 bin ofisin sıfır konuta dönüştürülüp satılması ya da kiraya verilmesi hedefleniyor.

Müteahhide ‘kapalı çıkma' rantı

Binaların dayanma gücünü zayıflatacağı endişesiyle, 1 Temmuz 2023'te alınan zemin katında işyeri olan binalarda kapalı çıkma yapılmasına yasak kararı bir ay geçmeden yeni yönetmelikle kaldırıldı. İşyeri olmayan binalarda da zemin+4 kata kadar olan binalara verilen kapalı çıkma izni zemin+7 kata yükseltildi. Girişten sonra binaların yukarı doğru mantar gibi büyümesini sağlayan ‘kapalı çıkma' üst katlara daha geniş ve pahalı daireler yapılmasını, dolayısıyla müteahhidin kârının artmasını sağlıyor.