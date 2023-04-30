LPG’de ithalat yüzde 43,3 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 43,3 artarken, LPG ihracatı yüzde 33,3 ve LPG üretimi yüzde 30,7 azaldı.

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Türkiye’nin LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,3 artarak 287 bin 837 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu”na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, Nijerya ve Romanya oldu.

LPG ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 43,3 artarak 287 bin 837 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 33,3 azalarak 31 bin 991 tona geriledi. İhracat Lübnan, İsviçre, Romanya, Seyşeller, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgeleri’ne yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 30,7 azalarak 59 bin 342 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 327 bin 168 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 71 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile dökme LPG ve yüzde 13,6 ile tüplü LPG satışları izledi. (AA)

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